Politique: le mouvement des Doomu Daara Patriotes se désolidarise des "propos discourtois" de Imam Dramé

Le Mouvement des Doomu Daara Patriotes (MODDAP) se désolidarise des "propos discourtois" prononcés par l'un des leurs sur un plateau de Web télévision. El Hadji Malick Dramé, plus connu sous le sobriquet d'Imam Dramé, n'en pouvait plus des attaques dirigées contre lui.



Dans un communiqué, le mouvement dont il fait partie déclare suivre avec intérêt les dernières interventions médiatiques de son chargé de communication.



Le MODDAP regrette les "propos discourtois" de El Hadji Malick Dramé à l'encontre des camarades du parti et condamne avec la "dernière énergie" les propos insultants émis par ce dernier lors d'une récente interview accordée à une chaîne de télévision locale.



Le MODDAP appelle à la "retenue" et exhorte à "sauvegarder la bonne image" des Doomu Daara du Sénégal, connus pour leur "droiture et leur respect des valeurs islamiques."