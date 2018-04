Ponctions des salaires des enseignants : la Direction de la Solde rejette la responsabilité sur Serigne Mbaye Thiam

La ponction des salaires des enseignants a été confirmée par la Direction de la Solde. Cependant cette dernière dégage toute responsabilité en précisant que les ponctions ont été opérées le ministère tutelle. "La Direction de la Solde n'a ponctionné personne. C’est plutôt le ministère de l'Education nationale", a expliqué une source du journal "Les Echos"



Selon ce responsable de la Direction de la solde interrogé par nos confrères, les ponctions ne vont pas cesser tant que les grèves vont continuer. "De toute façon, celui qui est en grève ne peut pas recevoir de salaire. Ils n'ont qu'à reprendre les cours et les ponctions cesseront", prévient-il.



Le ministre de l'Education qui a annoncé dimanche dernier que 4 des syndicats qui composent le G6 étaient prêts à lever le mot d'ordre a été très vite démenti par les principaux concernés. Au final seul le Sels et le Snelas ont annoncé leur retour dans les classes. Et même pour ce qui s'agit du Sels, plusieurs membres de la base ont désavoué le Secrétaire général Souleymane Diallo, en réitérant leur engagement à lutter