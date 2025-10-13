Pool judiciaire financier : Aliou Sall et son épouse placés sous contrôle judiciaire

L’ancien maire de Guédiawaye, Aliou Sall, et son épouse ont retrouvé la liberté après avoir été placés sous contrôle judiciaire, suite au versement de leur caution, a annoncé leur avocat, Me El Hadji Diouf.



Le Collège des juges financiers a validé la caution de 240 millions de FCFA proposée par le couple. Me Diouf se dit confiant que cette somme leur sera restituée à l’issue de la procédure.



« Cette caution est une garantie car Aliou Sall est sûr de lui. Il est certain de ses activités, n’a jamais été impliqué dans un blanchiment et ne fait partie d’aucune association de malfaiteurs. Il est blanc comme neige. C’est pourquoi aucune infraction n’a été retenue contre lui », a affirmé l’avocat.