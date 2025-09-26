Pool judiciaire financier : un mandat d’arrêt international émis contre Madiambal Diagne après sa fuite du Sénégal

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne, sorti du territoire dans des circonstances encore floues, fait désormais l’objet d’un mandat d’arrêt international. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Intérieur dans un communiqué publié ce 26 septembre.





« Le Ministère porte également à la connaissance de l'opinion avoir reçu, ce jour, notification d'un mandat d'arrêt international décerné contre le fugitif par le Président du Collège des juges d'instruction du pool judiciaire financier », indique le communiqué.





Le ministre rappelle par ailleurs son « attachement au respect des décisions judiciaires, à la transparence et à la présomption d'innocence ».





Pour rappel, Madiambal Diagne avait été débarqué dans la nuit du 23 au 24 septembre 2025 d’un vol d’Air Sénégal à destination de Paris. Le patron du groupe Avenir Communication était recherché par les services de sécurité après avoir ignoré une convocation de la Division des investigations criminelles (DIC).



Dans un tweet (X), Madiambal Diagne a indiqué qu’il est arrivé à Paris le 25 septembre et a quitté le Sénégal le soir même de l’opposition par la Police à son départ pour la France.



« J’ai tenu à me donner quelques jours pour préparer ma défense. Je reviendrai dans quelques jours pour faire face à mes responsabilités », avait-il écrit.



Madiambal Diagne est cité dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) l’impliquant dans une opération financière suspecte d’un montant de 21 milliards de FCFA.



Par ailleurs, dans le cadre de cette affaire, son épouse, présentée comme la gérante de l’une de ses sociétés, a été placée en garde à vue, selon des informations publiées dans la presse.



Ses deux fils, également mentionnés dans le rapport de la CENTIF, ont été interpellés : l’un d’eux a été arrêté à Karang à bord d’un Jakarta avec un sac de vêtements et une somme d’un million de FCFA.