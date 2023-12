Popenguine : l’église réceptionne le nouveau sanctuaire marial de plus de 3 milliards Fcfa

Érigé par l'État sénégalais avec un investissement dépassant les 3 milliards de FCFA, Sanctuaire Marial de Popenguine a été inauguré samedi dernier. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, en présence d'éminentes figures de l'Église sénégalaise et du représentant du Pape François, le Cardinal Pietro Parolin.



Après une période d'attente de trois ans, les fidèles catholiques du Sénégal peuvent désormais profiter de ce sanctuaire construit sur une superficie de 20 800 m2, offrant pas moins de 30 500 places assises. D’après L´Observateur, le ministre de l'Intérieur a souligné l'importance de ce projet, un engagement majeur du Président Macky Sall, inscrit dans sa vision de développement accordant une place significative aux affaires culturelles et religieuses du pays.



À en croire les dire de Me Kaba, ce sanctuaire s'inscrit dans un programme plus vaste de modernisation des cités religieuses. Il a également mentionné l'appui substantiel apporté à l'Église via ce programme, fournissant des infrastructures et des moyens pour la construction de nouveaux lieux de culte.



L'État sénégalais, selon le ministre, déploie des efforts similaires en faveur de toutes les communautés religieuses du pays, visant à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir l'unité au sein de la nation. Me Sidiki Kaba a souligné le rôle crucial de l'Église dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale, saluant ses autorités morales et leur contribution à cet égard.



S'adressant aux fidèles Chrétiens, le ministre de l'Intérieur a assuré que toutes les mesures seront prises pour que la prochaine édition du Pèlerinage Marial de Popenguine en 2024 se déroule dans des conditions optimales, satisfaisant ainsi tous les participants. De son côté, le représentant du Pape François, le Cardinal Pietro Parolin, a salué les efforts du Sénégal pour la concrétisation de ce sanctuaire, soulignant le dévouement constant de l'Église sénégalaise malgré le contexte majoritairement musulman.