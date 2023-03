Port autonome de Dakar : le corps d’un Allemand découverte dans la chambre froide d’un bateau de croisière

Une découverte macabre a été faite au Port autonome de Dakar, vers 7 h du matin le lundi 20 mars. « Les Échos », informe qu’il s'agit du corps sans vie d'un ressortissant allemand, qui a été identifié plus tard sous le nom de Benz Werner, né en 1945.



C’est dans la chambre froide d'un bateau de croisière dénommé « Artania Nassau », qui mouillait au Môle 2, poste 24 que la dépouille a été retrouvée. Par la suite, la police technique et scientifique a été alertée.



Une fois sur place, ils ont procédé au rituel de prélèvement d'empreintes et autres indices. Toutefois, à en croire les conclusions du médecin de bord, Benz Werner a perdu la vie suite à une attaque cardiaque, qui lui aurait causé un saignement cérébral.



À part quelques hématomes sur sa poitrine, aucune n’autre blessure n’a été notée. Le corps sans vie a été évacué à la morgue de l'hôpital Principal de Dakar pour les besoins d'une autopsie.