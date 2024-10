Port autonome de Dakar : le délégué du personnel demande clémence pour les travailleurs licenciés

Le délégué du personnel du Port autonome de Dakar (PAD) poursuit sa demande de clémence auprès de la Direction générale, soulignant que les travailleurs mis en cause ont déjà présenté leurs excuses. Ces derniers avaient accusé le Directeur de détournement, diffusant ces accusations sur WhatsApp. Ousmane Thiané Sarr, représentant du personnel au PAD, s'est exprimé sur Sud FM. Il demande clémence.



« Cette affaire a connu un rebondissement qui nous a surpris nous qui travaillons dans l’ombre pour qu’il y ait un apaisement. La décision est tombée à la suite du Conseil de discipline qui a été convoquée par l’autorité portuaire. Cette décision ne fait pas du tout plaisir parce que c’est très douloureux et lourd de conséquence d’un licenciement », a dit Ousmane Thiané Sarr.



« Maintenant, nous sommes par la même posture qu’il y a quelques jours de reconnaître avoir fauté, mais de demander la clémence d’une main moins lourde qu’un licenciement », a-t-il ajouté.



Le délégué plaide pour la réintégration des travailleurs licenciés, adressant un nouvel appel à la bienveillance du Directeur général, Wally Diouf Bodian.



« Nous appelons une fois de plus à la clémence de la Direction générale à travers son directeur général Wally Diouf Bodian. Le fil de discussion avec le DG n’a jamais été rompu. Je l’ai rencontré pour encore une fois solliciter son pardon dès l’instant que les travailleurs incriminés ont fait amende honorable et surtout ont regretté », a conclu M. Sarr.