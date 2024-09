Port autonome de Dakar : un réseau de mafia démantelé, un déclarant en douane intercepté à Rosso-Sénégal

Après la traque déclenchée de manière discrète par la Douane, en collaboration avec les services de police, le déclarant de Douane Elhadj Malick Diop est finalement tombé. Il était poursuivi par les soldats de l'économie pour "une affaire d'importation sans déclaration préalable". Il était en fuite et frappé d'une opposition de sortie du territoire depuis le 21 août dernier. Le déclarant en douane a été finalement intercepté à Rosso- Sénégal (nord) au moment où il tentait de quitter le pays puis acheminé à Dakar.



Cette arrestation est la prolongation d'une vaste affaire d'importations sans déclarations au Port autonome de Dakar. Un fait qui a poussé la Douane à ouvrir une enquête pour éclaircir cette affaire. Elhadj Malick Diop est visé pour des marchandises d'une valeur de plusieurs milliards F Cfa sortis frauduleusement.



Mais le déclarant en Douane n'est que la face visible de l'Iceberg. Pour cause, dans le cadre de cette enquête, la Douane avait frappé en premier au cœur de Dubaï port World (Dpw) qui exploite le terminal containers de la zone nord du Port. Afin de sortir de griffes de la Douane, Dpw a dû transiger à hauteur de presque 4 milliards FCFA.



Par ailleurs, trois transitaires dont les nommés Baba Guèye et Ndiaga Diouf, visés pour les mêmes faits, sont également en détention.