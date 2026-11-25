Près de quatre compagnies maritimes sur dix opérant au Port autonome de Dakar (PAD) ont écopé d’amendes dépassant 20 000 dollars, soit environ 12 millions de francs CFA, selon une enquête indépendante du Maritime Anti-Corruption Network (MACN) présentée mardi à Dakar, rapporte la D’après Mame Adama Guèye, représentant du MACN au Sénégal, rapporte la Rts, ces pénalités financières poussent 35 % des armateurs interrogés à hésiter sur le maintien de leurs activités dans le pays, tandis que 41 % exigent des règles plus prévisibles et détournent déjà certains navires vers d’autres ports d’Afrique de l’Ouest.



Face à cette menace pour l’attractivité du hub logistique sénégalais, le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lô a ordonné l’abandon des démarches physiques au profit d’une digitalisation totale des procédures portuaires et douanières. « Là où il y a du papier, il y a du risque », a martelé le chef du gouvernement à l’ouverture du premier forum du MACN, fixant cinq règles strictes aux administrations : célérité, efficacité, transparence, sécurité et sûreté. Il a également annoncé une cartographie des risques et un contrôle interne accru pour éviter que les surcoûts portuaires ne renchérissent les produits de consommation.



La direction du Port autonome de Dakar admet ce manque de lisibilité sur les formalités, les délais et les tarifs appliqués aux navires. « Lorsqu’un usager ne sait pas clairement quelle démarche entreprendre, ni les délais et les coûts nécessaires, c’est la confiance dans toute la chaîne portuaire qui est remise en cause », a reconnu le directeur général du PAD, Doune Pathé Mbengue. L’établissement public va déployer un guichet unique portuaire, automatiser le traitement des escales et réformer les textes de police portuaire pour coordonner les administrations.



Pour redresser la situation, le MACN propose d’appliquer au Sénégal les procédures standardisées qui ont permis au Nigeria de regagner la confiance des transporteurs internationaux, selon Mame Adama Guèye. Au-delà du Port autonome de Dakar, les autorités veulent ancrer ces nouvelles règles de gouvernance avant la mise en service des futures plateformes portuaires de Sendou et de Ndayane.