Portrait biographique d'un candidat : Boubacar Camara ( PCS Jengu Tabax)

Boubacar Camara est né le 26 juin 1956 à Dakar. Il a grandi entre la Sicap Rue et Grand Yoff. Il est diplômé de l'École nationale de formation maritime de Dakar avant de rejoindre la marine nationale. Il faut aussi un soldat de deuxième classe. Il va s’inscrire à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar. D’où, il obtient sa maîtrise en droit public. L’ancien directeur des Douanes obtient en 2005 un doctorat de l’Université Pierre Mendès France de Grenoble. Il soutient sa thèse de doctorat en droit, avec la mention « Très honorable avec félicitations du jury et autorisation de reproduction » sur « Le Contentieux douanier au Sénégal : Réflexions sur la place du juge dans le traitement des infractions ». L’ouvrage fut publié en décembre 2005.



M. Camara est aussi diplômé de l’ Ecole de Formation du Barreau à Paris et obtient le certificat d’aptitude à la profession d'avocat en octobre 2008 et inspection générale d’Etat (Ordre de Expert Maritime et Cargaisons).



Sa carrière au sein de la Douane sénégalaise est marquée par une progression rapide, culminant avec sa nomination en tant que Directeur général des Douanes en mai 2000. Dans ce rôle, il initie des réformes visant à moderniser l’administration douanière.



Après avoir quitté la Douane, Boubacar Camara s’est orienté vers le conseil, apportant son expertise en douane et commerce international à divers pays africains. Il a également exercé en tant qu’avocat à la Cour d’appel de Paris.



En 2009, il est nommé Secrétaire général du Ministère de la Coopération internationale, des Transports aériens, des Infrastructures et de l’Énergie du Sénégal, et en 2011, il devient Président du conseil d’administration de Sénégal Airlines comme représentant du ministère de tutelle.



Boubacar Camara mène également une carrière dans le secteur privé, en tant que Président du Conseil d’administration de Sococim Industries, société du Groupe VICAT, entreprise de l’industrie cimentière en Afrique de l’Ouest jusqu’en 2018.



En 2012, il a fondé un cabinet de consultation, se concentrant sur des projets dans l’énergie solaire, les hydrocarbures, et le partenariat public-privé. Il prend sa retraite anticipée de l’Inspection générale d’État en juin 2015, concluant ainsi sa carrière dans le service public.



Boubacar Camara tente de se présenter une première fois aux élections présidentielles sénégalaises en 2019 mais ne parvient pas à réunir le nombre requis de parrainages.