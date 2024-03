Portrait biographique d'un candidat : Cheikh Tidiane Dieye (Avenir Sénégal Bi nu bëgg)

Après son Bac, il rejoint l’Université Gaston Berger de Saint-Louis situé au village de Sanar, à 15 kilomètres de l’ancienne capitale du Sénégal. Après l’obtention de sa maîtrise, il s'oriente vers des études en sociologie du développement. C’est ainsi qu’il va poursuivre ses études à l’Institut des hautes études internationales et du développement de Genève, où il décroche un doctorat.



Cheikh Tidiane Dieye commence sa carrière au Centre international pour le commerce et le développement durable de Genève avant de rejoindre l’ONG Enda Tiers-Monde à Dakar en 2002 pour coordonner leurs programmes sur le commerce et les négociations commerciales internationales. Il fonde en 2012 le Centre africain pour le commerce, l’intégration et le développement (CACID) dont il est toujours le directeur exécutif.



Ainsi, Cheikh Tidiane Dieye développe son expertise dans les domaines du commerce et du développement. Cela se manifeste notamment par sa participation à plusieurs comités techniques de la CEDEAO : Comité Régional de négociation de l’Accord de Partenariat Economique (APE), Comité de Rédaction de Programme Communautaire de Développement de la CEDEAO (PCD)…



Il mène également en parallèle une carrière universitaire. Il enseigne dans de nombreuses universités au Sénégal (Université Cheikh Anta Diop à Dakar et Université Assane Seck à Ziguinchor) et à l’étranger (Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, Université Internationale de Rabat, Institut de francophonie de l’Université de Lyon 3).



Cheikh Tidiane Dieye est engagé politiquement depuis une vingtaine d’années. Il a notamment fondé et coordonné plusieurs mouvements citoyens et plateformes politiques indépendantes. Ses domaines de de recherche et d’action recouvrent les questions liées à la gouvernance et la lutte contre la corruption, comme en témoigne la publication en 2019 de son livre La corruption bureaucratique au Sénégal. Ainsi, il est défini par ses pairs comme militant de la bonne gouvernance, du respect des valeurs républicaines et de la bonne gouvernance