Portrait biographique d'un candidat : Habib Sy ( Parti de l’Espoir et de la Modernité)

Habib Sy est né en 1957 à Linguère. Il est plusieurs fois ministre et ancien directeur de cabinet du président du président Abdoulaye Wade. Il était également maire de Linguère de 2002 à 2014. Breveté de l'Ecole nationale d'administration et de la magistrature (ex-ENAM), Habib Sy devient commissaire aux Enquêtes économiques principales.



Le 23 novembre 2006 , il est nommé ministre d'Etat, Ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports terrestres. En novembre de la même année, ses fonctions sont légèrement modifiées : il est désormais ministre d'État, Ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports terrestres. Elles le sont à nouveau dans le gouvernement Soumaré formé en 2007, il est alors ministre d'État, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et des Transports aériens.



Il a également été Administrateur général de la Fondation Trade Point, conseiller technique au ministère du Commerce, et haut fonctionnaire au sein du ministère des Affaires étrangères. Enfin, Habib Sy a été maire de Linguère entre 2002 et 2014.