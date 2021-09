Possible alliance entre Ousmane Sonko et Macky Sall (analyste)

A quelques mois des élections locales de janvier 2022, des hommes politiques que tout paraissait opposer se sont alliés pour former une coalition contre le régime de Macky Sall. L’opposant Ousmane Sonko et Khalifa Sall ayant tous les deux des ambitions présidentielles, ont noué une nouvelle alliance politique à polémique.



Au vu des circonstances, il n’est pas surprenant de voir Sonko s’allier avec Macky Sall. C’est du moins ce que pense Aliou Ndiaye, ancien journaliste de L'Observateur (Gfm), actuel Directeur de Pikini production et chef du département de Science politique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



« Je ne crois pas au discours de Ousmane Sonko. C’est un discours pour les naïfs. Sonko, lui-même, est un homme du système. Au Sénégal, le système, c’est ce qui fait fonctionner la République depuis l’indépendance. Et le système au Sénégal est représenté par trois entités que sont les hommes politiques, le clergé musulman surtout et les hauts fonctionnaires de l’Etat », a dit Aliou Ndiaye, interrogé par L’Observateur.



Poursuivant, il a rappelé que Sonko vient des Impôts et Domaines et personne ne représente mieux le système que les gens des Impôts et Domaines. Sonko est donc, selon lui, un homme du système.

Le Directeur de Pikini production et chef du département de Science politique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a assimilé Sonko à "un braqueur de banque qui a réalisé qu’il peut devenir directeur de banque".



« C’est un homme du système. Cela ne surprend pas que Sonko s’allie à Khalifa Sall. Et si les circonstances de demain dictaient à Sonko de s’allier avec Macky Sall, il le ferait sans état d’âme et sans hésiter », estime M. Ndiaye.



Il a rappelé que « c’est le même Ousmane Sonko qui demandait de fusiller tous les anciens présidents et il avait rencontré le Président Abdoulaye Wade en pleine campagne présidentielle (en 2019). « Aujourd’hui, il s’allie avec Khalifa Sall. Ne soyons pas surpris demain qu’il soit avec Macky Sall. Sonko peut s’allier avec n’importe qui », a-t-il prévenu.