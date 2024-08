Poste de Directeur général de l’ASECNA : l’ancien ambassadeur du Tchad à Dakar pour solliciter un soutien à la candidature

Hier, mardi, une rencontre a eu lieu entre le ministre sénégalais des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Elhadji Malick Ndiaye, et la ministre tchadienne des Transports et de l’Aviation civile, Madame Fatime Goukouni Weddeye.



Cette dernière, accompagnée d'une délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Abderaman, et l'ancien ambassadeur Adoum Younousmi, est en visite officielle au Sénégal.



L'objectif principal de cette visite est de solliciter le soutien de Dakar à la candidature du Tchad au poste de directeur général de l’ASECNA.



Madame Fatime Goukouni Weddeye a exprimé son admiration pour la politique nationale des transports du Sénégal et a déclaré être venue "s'inspirer" de ses avancées. Elle a particulièrement salué les efforts déployés par le Sénégal pour moderniser ses infrastructures et son système de transport, citant en exemple l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), le Train Express Régional (TER), le Bus Rapid Transit (BRT) et la compagnie aérienne Air Sénégal.



"Nous voulons développer un partenariat d’échange et de partage d’expérience avec le Sénégal," a-t-elle affirmé, soulignant l'importance de connaître les textes et procédures en vigueur dans le pays hôte.



Le ministre Malick Ndiaye, dans son discours, relayé par son service de communication, a exprimé sa gratitude pour l'intérêt porté par le Tchad au système de transport sénégalais.



"Le Tchad est un pays frère du Sénégal et peut compter sur notre expérience, notre expertise, notre volonté et notre générosité pour bâtir son système de transport," a-t-il déclaré. Il a également proposé d'envoyer des experts sénégalais au Tchad pour partager les bonnes pratiques en matière de transport, soulignant que "les États africains doivent, entre eux, être en mesure de partager leurs expériences en matière de transport. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts."



Le ministre Ndiaye a également abordé les défis liés au désenclavement, un enjeu majeur pour les gouvernements africains, mais réalisable grâce à la jeunesse et au dynamisme des dirigeants actuels. Il a conclu en affirmant que "l'Afrique, malgré sa diversité culturelle, constitue un même peuple."



Une rencontre qui promet de renforcer les liens de coopération entre le Sénégal et le Tchad, et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le développement des infrastructures de transport sur le continent africain.