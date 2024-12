Poste : l'UDEN exprime son soutien aux travailleurs et appelle l'État à intervenir

L'Union démocratique des enseignants du Sénégal (UDEN) a récemment exprimé son soutien indéfectible aux travailleurs de la Poste, qui traversent actuellement une situation particulièrement difficile. Dans un communiqué rendu public, l'UDEN a dénoncé les conditions de travail précaires des agents de la Poste et a appelé l'État à intervenir pour résoudre définitivement la crise qui touche cette catégorie de travailleurs.



Selon l'UDEN, les employés de la Poste sont confrontés à de multiples difficultés, tant sur le plan des conditions de travail que de la rémunération. Le syndicat souligne qu’une solution durable doit être apportée à la situation, afin de garantir une meilleure prise en charge des droits des travailleurs tout en préservant l’efficacité et la stabilité des services postaux essentiels pour la population.



L'UDEN estime que l'État, en tant qu'acteur majeur dans la gestion des services publics, doit prendre ses responsabilités et intervenir activement pour régler ce problème qui affecte non seulement les travailleurs, mais également les usagers des services postaux. Le syndicat demande ainsi une concertation entre les autorités publiques et les représentants des travailleurs de la Poste, dans le but de trouver une solution rapide et équitable.