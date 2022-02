Pour 53 mille francs: un boutiquier tue son cousin de 13 ans

Poursuivi pour le délit de coup mortel, le boutiquier El Hadj Mamadou Bâ risque gros. Pour un montant de 53 000 FCfa, le boutiquier a projeté son cousin de 13 ans contre le comptoir de sa boutique. Malheureusement, ce dernier a succombé à ses blessures. À en croire le récit du quotidien « L’Observateur », il y a deux semaines, très en colère, le boutiquier El Hadj Mamadou Bâ, âgé à peine d'une vingtaine d'années, a propulsé son cousin contre le comptoir de sa boutique pour une histoire d'argent. Un geste violent qui a été fatidique pour le gamin de 13 ans qui a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.



Depuis ce jour, le mis en cause, séjourne en prison pour coups mortels. Il a été jugé hier mardi au Tribunal des Flagrants délits de Dakar. Attrait à la barre, El Hadj Mamadou Bâ qui semblait « portait tout le poids du monde » est resté muet face aux questions du juge. Selon le journal, aucune menace de la part du tribunal n'a pu le faire changer de posture. Par ailleurs, il a fallu l'intervention de son frère, Mamadou Mactar Diallo, pour comprendre les circonstances de la mort de leur cousin. D’après son récit, les faits remontent au courant du mois de janvier dernier, ce jour-là, le prévenu et la victime étaient seuls dans la boutique.



Le défunt avait perdu la somme de 53 000 FCfa qui était destinée à payer la facture d'électricité. C'est alors qu'il l'acculait pour qu'il lui rende son argent ainsi s’en est suivi un échange houleux. Sous l’emprise de la colère, le mis en cause a propulsé avec force son jeune cousin qui s’est cogné la tête violemment contre le comptoir.



Croyant que c’était une petite plaie, le prévenu, l'a secouru en lui posant un sparadrap. Mais vers 23 heures, la victime a commencé à se tordre de douleur et a été évacuée à l'hôpital où il a succombé. El Hadji Mamadou Bâ sera fixé sur son sort le 15 février prochain.