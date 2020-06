Pour 9 millions de dollars d'arriéré le Soudan du Sud suspendu par l'UA

L'Union Africaine a pris la décision de suspendre le Soudan du Sud en retard sur le payement de ses cotisations.



Juba a accumulé trois ans d'arriérés de paiement qui s'élèvent à 9 millions de dollars. Ainsi donc, le Souda du Sud, ne pourra plus participer aux activités de l'Union Africaine.



Juba a été suspendu par l'UA en raison d'arriérés de paiement. Des arriérés estimés à un peu moins de 5 milliards de FCFA.



Toutefois, le pays de Salva Kiir reste toujours membre de l'Union Africaine mais ne peut plus participer aux réunions tant qu'il n'aura pas régularisé sa situation financière.



Un porte-parole du ministère sud soudanais des affaires étrangères a indiqué que « des efforts étaient en cours pour régulariser la situation.



Le ministère dit-il, coordonne avec celui des Finances pour résoudre ce problème avec l'Union africaine ainsi qu'avec d'autres organisations. »



En octobre dernier, le Soudan du sud a failli être suspendu par la Communauté Economique de l'Afrique de l'Est à cause d'une dette frôlant les 30 millions de dollars.



Le pays a dû verser une avance de 3 millions, expliquant ne pas avoir reçu des aides promises par plusieurs de ses partenaires.



Selon des experts, la corruption, la mauvaise gestion, le financement de la guerre et la baisse des revenus pétroliers expliquent les raison qui font que le Soudan du Sud n'arrive à honorer ses engagements internationaux.