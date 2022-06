Pour Souleymane Sané, son fils est prêt à céder le 10 à Sadio Mané

Officiellement un joueur du Bayern Munich, Sadio Mané devrait choisir le numéro de son maillot dans les prochains jours. Un moment important pour une recrue. Au Bayern Munich, le numéro 10 est déjà arboré par Leroy Sané. Interrogé par RFM, Souleymane Sané est convaincu que son fils sera prêt à le filer à Sadio Mané si ce dernier en a envie.



« Sadio Mané est connu avec le numéro 10 à Liverpool et en sélection alors qu’au Bayern c’est mon fils qui le porte. Si Sadio Mané veut le numéro 10, je suis sûr et certain qu’il y aurait un souci de voir Leroy lui cédera » assure l’ancien international sénégalais.