Pour abus de confiance, Me Cabibel Diouf radié du barreau

Me Cabibel Diouf ne peut plus exercer le métier d’avocat. En effet, le Conseil de discipline de l’ordre des avocats qui s’est réuni mardi, a décidé de sortir la sanction suprême, à savoir sa radiation du barreau du Sénégal ce, après avoir été épinglé une nouvelle fois dans une affaire d’abus de confiance.



Agé de 87 ans, Me Diouf a été emporté par une plainte de la veuve de feu Papa Ababacar Mbaye, ancien député socialiste (Ps) qui s’est vue gruger par la robe noire dans une affaire de maison sur une somme de 62 millions de francs Cfa.



Mme Mbaye qui avait acheté un immeuble par l’entremise de Me Diouf à qui elle avait remis 62 millions de francs Cfa pour la circonstance. Mais, il s’est avéré que ce dernier, révèle L’As, s’est adjugé la bâtisse pour 40 millions de francs Cfa sur déclaration de commande, empochant au passage les 22 millions de francs Cfa.



La dame, croyant avoir réalisé une bonne opération, contracte un prêt auprès de sa banque pour transformer «son immeuble». Mais plus tard, la même maison a été cédée à un émigré sénégalais établi au Gabon pour 62 millions de francs Cfa par la Société nationale de recouvrement (Snr) car, le greffier à qui Me Diouf avait remis le chèque a découvert que le chèque était sans provisions.



C’est à ce moment que la dame a réalisé qu’elle a été roulée dans la farine par l’octogénaire. L’instance disciplinaire des avocats ayant eu vent de ce nouveau cas, a pris la résolution de mettre un terme à ses agissements qui risquent d’entacher ce métier.