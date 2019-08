Pour concurrence déloyale, 250 Taxis menacent de quitter l'AIBD

De la colère jaune à l'Aéroport international de Blaise Diagne de Diass. Pour cause, les taxis Aibd dénoncent une concurrence déloyale pour des navettes pas du tout habiletées à transporter des passagers. Les conducteurs se sont déplacés, ce jeudi devant les locaux du ministère des transports aériens à Diamlniadio pas moins de 250 voitures qui menacent de quitter Aibd si rien n'est fait.



" Il y'a problème qui se pose aujourd'hui entre les Taxi AIBD et ce qu'on appelle les navettes. Alors que nous ce que nous connaissons pour le transport est qu'il y'a trois licences autorisées : licence publique voyageur, licence touristique et licence du navette. Et ce dernier c'est pour s'occuper de ses passagers et avec réservation. Mais nous ce que nous voyons à l'aéroport ce sont des navettes qui ne font pas leur travail, mais plutôt pour le taxi transport public et voyageur" , lâche l'un des contestataires Madémba Diop joint par i-Radio.



Las de cette situation, ces contestataires menacent de quitter l'aéroport, si leur ministre tutelle n'intervient pas.