Pour le jugement d’Assane Diouf, Me Ciré Clédor Ly écrit une missive au procureur

Trop c’est trop, semble dire l’avocat d’Assane Diouf et de Cheikh Gadiaga qui regrette la lenteur que le Procureur de la République met pour enrôler les dossiers de ses clients. A en croire la robe noire, l’instruction a été bouclée depuis plus de 6 mois et les ordonnances de renvoi délivrées, mais jusqu’à présent, aucune date n’a été fixée pour leur jugement. Ce qui constitue une violation flagrante des droits de ses clients relève-t-il..



Selon lui cette situation est due au refus de Serigne Bassirou Diagne de prendre les mesures adéquates afin que ses clients puissent être fixés sur leur sort. Le journal «Les Echos » qui donne l’information fait savoir que Me Ly ne va pas s’en arrêter-là puisqu’il va écrire une autre lettre au maitre des poursuites avec ampliation au ministre de la Justice pour leur mettre la pression.



Assane Diouf est accusé de diffamation et d'outrage à une autorité en charge du culte, injure via un moyen informatique. Quant à Cheikh Gadiaga, il doit répondre des accusations de diffamation…