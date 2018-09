Pour rupture de contrat, Sunderland engage des poursuites judiciaires contre Djilobodji

Papy Djilobodji a mis fin à « son exil volontaire » du club et s’est présenté à l’Académie de Sunderland ce matin. En effet, le défenseur sénégalais n’a pas réussi à se présenter pour le premier jour de la pré-saison en juin et n’a jamais été vu sur Wearside au cours de l’été.



Depuis son départ, le club a refusé de payer le salaire du joueur en raison de son absence. Mais maintenant qu’il retourne à l’entraînement, le club prend des conseils juridiques et envisage de poursuivre Djilobodji pour rupture de contrat, informe rokerreport.



Bien qu’il soit autorisé à retourner à l’entraînement puisqu’il est toujours sous contrat avec le club, Djilobodji ne sera pas autorisé à s’entraîner avec l’équipe première. Le club cherche à retenir son salaire jusqu’à ce que toutes les voies légales soient épuisées.



Papy Djilobodji a encore deux ans de contrat, lequel se termine à la fin de la saison 2019/20. Il a suscité l’intérêt de Trabzonspor et de Hannover 96 pendant la période de transfert, mais les deux coups ont échoué, les exigences du joueur et de ses représentants étant jugées trop élevées par ses prétendants.