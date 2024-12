Pour un Sénégal souverain, juste et prospère : Sonko décline les grands axes

Le président de la République a procédé à un léger remaniement gouvernemental suite à l'élection de Malick Ndiaye à la présidence de l'Assemblée nationale. Ce fut l'occasion pour Bassirou Diomaye Faye de renouveler sa confiance en Ousmane Sonko, Premier ministre.



Immédiatement après cette annonce, Ousmane Sonko a exprimé sa gratitude envers le chef de l’État pour la confiance renouvelée. Dans son discours, il a souligné la nécessité de mobiliser "toutes les forces vives de la nation" pour réaliser l’ambitieux projet de transformation porté par la vision d’un Sénégal souverain, juste et prospère.



Le Premier ministre a précisé que son gouvernement se concentrera sur les défis économiques et sociaux urgents. Parmi les priorités, il a évoqué la réussite de la campagne de commercialisation agricole, la lutte contre la vie chère, et l'amélioration du pouvoir d'achat des Sénégalais.



Selon Ousmane Sonko, l’année, 2025 sera marquée par un redressement des finances publiques, notamment grâce à l’adoption du budget, et par l’exploitation optimale des ressources nationales pour relancer l’économie. Il a aussi mis l'accent sur la nécessité de renforcer la reddition des comptes, ainsi que la modernisation des systèmes sanitaires, éducatifs, agricoles, industriels et la promotion de la citoyenneté et de l'employabilité des jeunes, tout en œuvrant pour l'autonomisation des femmes.



Le Premier ministre a promis de garantir une protection accrue aux groupes vulnérables, y compris les personnes en situation de handicap. Il a également assuré son soutien au secteur privé national, tout en encourageant l'émergence de leaders dans tous les secteurs. Cette approche s’inscrit dans la logique de la loi sur la souveraineté économique, fondée sur le principe du patriotisme.



Enfin, Ousmane Sonko a rappelé l’importance de valoriser les terroirs et territoires du Sénégal, avec l’activation des pôles régionaux dans une dynamique de consolidation du vivre-ensemble et du renforcement de la sécurité. Il a également promis de redonner confiance aux jeunes en leur offrant des opportunités de formation, d'investissement et de réussite au sein du pays.