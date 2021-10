Pour un bamboula avec des prostituées, un non-voyant gruge 5 millions FCfa à un agent de la CCBM

Le non-voyant Pape Mamadou Kane a été condamné par le Tribunal des Flagrants délits de Dakar à 3 mois de prison ferme pour escroquerie. Il a grugé un agent de la société Ccbm d'un montant de 5 millions FCfa portant sur des portables de marque iPhone. Après son acte, le sieur Kane est allé se la couler douce dans une auberge à la cité Mixta avec des prostitués.



Ancien agent de la Direction générale du budget, il s’est fait passer pour le Directeur général de ladite institution. Pour rouler sa victime dans la farine, il a appelé la société Ccbm pour passer une commande de téléphones de marque iPhone et d’autres accessoires. Le standardiste l’a mis en rapport avec un agent vendeur du nom de Mouhamed Ly. Il discute avec lui du matériel commandé et lui demande de surfacturer les articles. Une commande à 5 millions F Cfa lui est alors trouvée. Pour la surfacturation, le non-voyant lui propose 7 millions F Cfa.



Pour les besoins du paiement, le vendeur s’est déplacé à la Direction du budget. Sur place, il a découvert qu’il a été roulé dans la farine.



Une plainte déposée auprès de la brigade de gendarmerie de Thionk a permis de mettre la main sur le présumé escroc. Ce dernier a été arrêté à la cité Mixta (Dakar) dans une auberge où il passait du bon temps avec des prostituées.



Interrogé, Pape Mamadou Kane a reconnu les faits devant les enquêteurs et devant le juge. Toutefois, il a souligné qu’il voulait se soigner, précisant qu’il ne faisait pas la fête avec ces filles de joie. Il dit s’être réfugié dans cette auberge en attendant d’amasser les sommes qu’il devait au plaignant qui lui a réclamé la somme de 9 millions F Cfa à titre de dédommagement.