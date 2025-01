Pour une meilleure gestion budgétaire, Abdou Karim Sock suggère une autorité indépendante des finances publiques

Dans son intervention, M. Sock a souligné la nécessité de renforcer la discipline budgétaire.

Il a rappelé qu’à chaque dépense proposée par un député, une source de financement compensatoire doit être envisagée.

« Quand la loi des finances est déposée, aucun député ne peut apporter un amendement parce que c’est encadré par la procédure », a-t-il expliqué pour justifier l’urgence d’une telle réforme.

Cette invite de l’expert financier à instaurer une autorité indépendante des finances publiques intervient dans un contexte sensible, marqué par des poursuites judiciaires visant certains membres de l’ancien régime de Macky Sall.

Le Cadre de Réflexion Démocratique et Patriotique (CRDP-50), structure organisatrice du panel, vise à accompagner la dynamique de changement au Sénégal.

Selon ses initiateurs, cette plateforme ambitionne d’être un « outil de commerce d’idées prospectives s’appuyant sur la force de l’intelligence collective pour impulser l’autonomie de la pensée ». L’objectif est de permettre au pays de mieux appréhender les enjeux de sa souveraineté et de son développement.