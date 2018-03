Pourquoi Israël ne verra pas de casques bleus sur sa frontière avec la Syrie?

L'Onu a refusé d'envoyer des forces de maintien de la paix dans la zone tampon entre Israël et la Syrie avant la normalisation de la situation sécuritaire dans cette région, annonce la radio israélienne Kan.

Selon le média, Israël a adressé à l'Onu une demande pour faire revenir les militaires de la mission UNDOF, qui avaient quitté leurs positions dans le Golan à cause des combats entre l'armée de Bachar el-Assad et les groupes de l'opposition syrienne. Israël a fait part de ses préoccupations que la zone tampon, qui doit être administrée par l'Onu, soit occupée par l'armée syrienne.



Les journalistes soulignent que le poste d'observation de l'UNDOF se trouve à quelques dizaines de mètres de la frontière avec Israël.



Malgré le rejet de la demande israélienne, le pays s'est dit prêt à accorder une aide à l'Onu en cas de nécessité.



La semaine prochaine, l'UNDOF doit présenter au Conseil de sécurité un rapport concernant ses activités. Pour le moment, la majorité de ces forces de maintien de la paix se trouvent en Israël et contrôlent les activités de Tsahal.