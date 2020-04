Pourquoi le Covid-19 tue plus les personnes du troisième âge

Le combat contre le coronavirus est loin d’être remporté dans notre pays où, depuis la mi-avril, le nombre de personnes testées positives augmente de jour en jour. désormais, c’est une cinquantaine voire une soixantaine de cas qui sont enregistrés par jour. Hier, par exemple, sur 677 tests réalisés, 64 sont revenus positifs. Selon la Directrice générale de la Santé publique et présidente du comité national de gestion des épidémies, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, il s’agit de 50 cas contacts suivis par les services du ministère et 14 cas issus de la transmission communautaire. Une forme de propagation particulièrement inquiétante qui augmente de jour en jour. Ces 14 cas qui sont issus de la transmission communautaire sont éparpillés un peu partout dans le pays dont 2 à Sangalkam, 2 à Rfisque, 1 à Grand Médine, 6 à Touba, 1 à Thiès, 1 à Sédhiou, qui vient d’enregistrer son premier cas depuis l’apparition du virus dans le pays, et 1 à Mbacké.



Selon Dr Mme Khémesse Ngom Niaye, un patient hospitalisé a été contrôlé négatif et déclaré guéri. Dans le même temps, il y a un cas grave qui est en réanimation. L’état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Avec ces nouveaux tests positifs, le Sénégal a dépassé la barre des 700 cas. Plus exactement, il compte 736 cas déclarés positifs dont 284 guéris, 9 décédés, 1 évacué et 442 sous traitement.



Le troisième âge paie le plus lourd tribut

Par ailleurs, le virus a la particularité de faire des victimes chez les personnes âgées dont les défenses immunitaires semblent faibles. La première victime du covid19 dans notre pays a été Pape diouf, l’ancien président du mythique club français olympique de Marseille, décédé le mardi 31 mars 2020 à l’âge de 68 ans. La deuxième victime était une dame de 58 ans qui a fermé les yeux définitivement le vendredi 3 avril. Deux semaines après, une personne de la même catégorie d’âge a été emportée par la maladie, un vendredi 17 avril. Elle avait 63 ans. Deux jours après, le dimanche 09 avril, un homme âgé de 68 ans avait succombé des suites de la maladie. Le lundi 20 avril, c’était au tour d’un homme de 74 ans de mourir du coronavirus. Le lendemain mardi 21 avril un autre vieil homme du même âge, 74 ans, décédait. Le vendredi de la même semaine, le 24 avril, un homme de 65 ans a été emporté par le virus venu de Chine qui a aussi tué le lendemain un autre homme âgé de 88 ans. Le surlendemain dimanche, une femme de 60 ans a perdu la vie.



En 72 heures, trois personnes autour de la cinquantaine ont succombé au virus. Selon les médecins, les personnes âgées ou déjà atteintes d’une autre maladie comme le diabète, l’asthme ou l’hypertension artérielle sont les plus vulnérables face au nouveau coronavirus. Une pandémie qui fait par ailleurs davantage de victimes chez les hommes que les femmes. Dans la majorité des cas, le coronavirus se manifeste par des symptômes bénins ou modérés (toux, fièvre, fatigue...) mais, dans les cas les plus graves, les patients peuvent entrer en détresse respiratoire aiguë sévère ou être victimes d’une insuffisance rénale aiguë, voire d’une défaillance de plusieurs organes, pouvant entraîner un décès, à en croire un site français spécialisé en santé.



Au Sénégal, les statistiques sur les cas de Covid-19 ont démontré la même tendance. Cela dit, plus le patient est âgé, plus la probabilité d’une évolution grave voire fatale de la maladie est élevée. Comme rappelé en haut, la Covid-19 n’a fait dans notre pays aucune victime de moins de 50 ans. Toutes les 9 personnes décédées de la maladie avaient plus de 50 ans. Cela montre que le virus frappe plus les personnes vulnérables qui ont une santé fragile à cause de leur âge avancé et dont l’organisme n’est pas aussi résistant que celui des jeunes.



Le Témoin