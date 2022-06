Pourquoi le procès de Ahmed Aidara a été renvoyé

Le procès d'Ahmed Aïdara renvoyé au 27 juin. Le maire de Guédiawaye retourne en prison. En effet, le procès d'Ahmed Aïdara, appelé à la barre ce vendredi, a été renvoyé au 27 juin. Selon un de ses avocats, Me Mouhamadou Moustapha Dieng, le procès à la demande du Procureur de la République.



« Nous les avocats de Ahmed Aidara et compagnie, nous ne souhaitions pas que cette affaire soit renvoyée. Parce qu’en droit, cette affaire est à même d’être jugée aujourd’hui. Maintenant nous respections la décision du juge qui a renvoyé à la demande du parquet à lundi prochain, le 27 juin. A cette date, l’affaire ne sera plus renvoyée », a dit Me Dieng.



Me Dieng ne semble pas être convaincu par le motif du renvoi invoqué par le parquet. A en croire la robe noire, il a demandé le renvoi pour des « raisons administratives », bien qu’ils ont opposé des arguments.