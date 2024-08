Pourquoi même cent (100) "journées sans presse" risquent de ne point peser?

Je crois qu'il est bon de préciser avant tout que je ne suis d'aucun Parti. Cette réflexion reste juste l'opinion d'un Professionnel qui évolue dans les secteurs du Cinéma et de l'Audiovisuel depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant. En évaluant la "journée sans presse" du Mardi 13 Août 2024, le Patronat de la Presse au Sénégal s'est beaucoup glorifié du fait que le mot d'ordre fut largement suivi. Soit! Mais, il serait tout aussi intéressant, pertinent de ne pas occulter l'impact de cette initiative chez les lecteurs, auditeurs, téléspectateurs ou internautes? Ces derniers l'ont-ils vraiment ressentie? Ont-ils applaudi ou accompagné significativement ce mouvement? Des questions, à mon avis, qui méritent d'être posées pour mieux apprécier la réussite ou le succès de cette journée? Sans risque de me tromper et en attendant de voir un document scientifique prouvant le contraire, je considère que les conséquences de cette initiative chez les populations demeurent très négligeables. Ce qui démontre et prouve à suffisance qu'il y a énormément de travail à faire encore! J'ai même envie de dire à ces Patrons ou à la Presse en général, que le véritable combat, en réalité celui qui mérite d'être gagné se situe ailleurs. Et le gagner vous affranchira éventuellement de vos déboires fiscaux et de toute dépendance financière.

Nous le savons et ne cesserons de le soutenir: ce qui est attendu d'abord et fondamentalement des médias, c'est essentiellement du (des) contenu(s) répondant aux besoins ou aspirations des populations et suivant la marche par essence dynamique de la société.



Or que remarque t-on aujourd'hui dans nos presses écrite, parlée, télévisuelle et digitale? C'est regrettable de le dire, mais le vide est total. On note une absence effarante de créativité, un manque sérieux d'imagination, d'inspiration. Survolons très brièvement ce qui se fait actuellement secteur par secteur:

- Au niveau des Radios (aussi bien thématiques que généralistes), non seulement les soidisant grilles sont identiques mais les programmes constitués de diffusion de musiques, d'infos, de pub et de communiqués restent les mêmes et passent généralement les mêmes jours aux mêmes heures.

- Idem au niveau des chaînes de TV où les programmes sont extrêmement dominés par du flux.



Les contenus de stock sont quasi inexistants. Du matin au soir désormais les gens sont autour d'une table ou dans un salon en train de palabrer comme à la radio. Soyons d'accord au moins sur ce plan, le propre de la télé est plus de proposer à voir, à découvrir. Ceci est d'autant plus vrai que quand on assiste aujourd'hui au développement de ce que certains nomment "radio vision" (émissions radio filmées dans des studios équipés de caméras), réinventer sa manière de faire de la télévision s'impose.



- Ces observations restent valables pour le secteur de la Presse Ecrite. Parcourons les journaux chaque jour que Dieu fait. A quelques exceptions près, ils sont tous dans le même registre: "Actualités et Faits divers"! Tous parlent presque de la même manière, de la même chose qui tourne généralement et ..... malheureusement autour de la matière politique.

- Au niveau du Digital qui se développe de plus en plus, les concepts y perdent tout leur sens. On y voit du tout et du n'importe quoi. Sans parler de tous ses articles fantaisistes publiés çà et là, certains par exemple parce qu'ils manipulent de la vidéo, considèrent qu'ils font de la télé en disant "WebTv" avec plein de plateaux qui ne sont en réalité que de "grand-places" filmées ou du "Waax sa xalat". Là aussi, nul besoin de s'arrêter sur les aspects technicoartistiques, les profils des présentateurs ou pseudo chroniqueurs qui pullulent et sortent d'on ne sait où?



Tout ceci m'amène à à insister encore une fois sur le fait que le challenge, chers Patrons de Presse, va au-delà d'une simple imposition, réduite ou effacée, que vous continuerez de payer quel que soit alpha à toute époque. Il s'agit d'ores et déjà de se départir de cette fausse idée qui est de considérer que ce que vous faites du matin et soir, constitue une demande du Public. "Li la sénégalais yi beug" entend-on en général.



Quand même! les Sénégalais, comme ils le sont du reste avec les politiques, ont une bonne longueur d'avance sur leur Presse apparemment. Et là pour s'en rendre davantage compte, suffit juste d'analyser dans le champs audiovisuel comment Canal+ est entré dans les cœurs ou habitudes des populations, comment les choix des Iptv à Dakar ou des antennes paraboles dans les villages les plus lointains du pays se développent maintenant voire comment les ciels de nos quartiers sont couverts de "toiles d'araignée" avec les fils des câblodistributeurs (informels). En voilà des matières qui renseignent sur l'énormité du gap, ou plutôt du chantier. Le constat est partagé, on note dans tous les secteurs de la Presse aujourd'hui, peu ou pas de contenus portant sur l'Economie, la Culture (qu'elle résume à la musique), la Santé, la Technologie (qui est devenue partie intégrante de nos vies), l'environnement, la Société, l'Education......qui connaissent des mutations impressionnantes au Sénégal et dans le monde.



Vu sous cet angle, on se rend compte qu'aujourd'hui donc, cette Presse qui pourrait effectuer une "journée sans presse" très réussie serait celle-là justement qui se détachera du lot, celle-là qui prendra le soin d'accompagner les populations, de marcher avec elles, de les écouter, les comprendre en vue de mieux traduire ses préoccupations en des contenus riches et réfléchis (qui ne se limitent naturellement pas qu'à la politique). D'ailleurs, pourquoi doit-on faire de la presse et ignorer tous ces secteurs névralgiques qui rythment la vie des citoyens, les domaines dans lesquels évoluent même la majorité de la population?



Chers Patrons de la Presse, "gagner le cœur du Public" reste plutôt la solution, la seule voie! Celle qui pourrait d'ailleurs vous faire gagner en même temps beaucoup d'argent car existent ici et ailleurs des entités publiques comme privées crédibles qui n'attendent que des opportunités à travers vos propositions pour vous accompagner, nouer des partenariats juteux en vue d'atteindre leurs cibles. C'est clair, vous n'entreprenez point par philanthropie contrairement à ce que prétend l'un d'entre vous. Faire des bénéfices vous intéresse au plus haut point.



Or c'est possible car la demande est bien là. L'exemple tout près de Canal + dans le domaine télévisuel nous le prouve. Ce ne sont certes pas les mêmes histoires, les mêmes dimensions mais au moins on comprend à travers cela que le sénégalais intelligent qu'il est, sait ce qu'il veut et où le trouver. Même s'il vous arrive de coder, crypter, élever vos prix, il peut être prêt à payer le coût qu'il faut tant que vous participez à la satisfaction de ses besoins en la matière. C'est en ce moment-là d'ailleurs et seulement en ce moment que votre absence ou disparition lui ferait de la peine et le pousserait à vous accompagner dans vos différentes initiatives.



Mamadou Ndiaye Scénariste - Monteur Réalisateur - Formateur Prix meilleure série FESPACO 2011