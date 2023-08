Poursuite judicaire contre Bazoum : la CEDEAO parle d’une « nouvelle forme de provocation » des militaires

La CEDEAO dit avoir appris avec « stupéfaction » la volonté exprimée de traduire devant les tribunaux Mohamed BAZOUM, Président de la République du Niger, pour « haute trahison ».



L’organisation sous régionale condamne cette démarche qui constitue une « nouvelle forme de provocation » et contredit la volonté prêtée aux autorités militaires de la République du Niger de rétablir l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques.



Le Président BAZOUM « reste le Président démocratiquement élu de la République du Niger », reconnu par la CEDEAO et la communauté internationale. Qui condamne sa « détention illégale » et appelle à sa libération « immédiate et à son rétablissement dans ses fonctions ».