Poursuites éventuelles contre Macky Sall : Diomaye Faye prône une justice sereine et impartiale

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé, lors d’un entretien exclusif accordé à France 24 ce 26 septembre 2025, son attachement au respect de l’État de droit et aux principes fondamentaux de la justice au Sénégal.



Interpellé sur d’éventuelles poursuites visant l’ancien chef de l’État Macky Sall, il a précisé que « l’ordre républicain et la paix civile reposent sur une justice équitablement rendue ». À ce propos, le chef de l’État a insisté sur la distinction à faire « entre se faire justice et rendre la justice ».



Selon lui, rendre la justice suppose de respecter la « présomption d’innocence de tout individu, respecter ses droits à une défense libre et assurer un procès juste et équitable ». « C’est ce à quoi nous nous en tenons au Sénégal », a-t-il affirmé.





Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs insisté sur le fait que, quelle que soit la personne concernée, ce sont les règles de procédure et le droit sénégalais qui s’appliquent. « Il ne saurait y avoir de présomption de culpabilité sur personne », a-t-il souligné, rappelant que chacun demeure libre d’exprimer ses opinions.



En définitive, le Président Faye a assuré que les décisions de justice, lorsqu’elles interviendront, seront rendues « sereinement, sur la base de preuves matérielles, par un juge indépendant et libre, qui statuera selon son intime conviction ».

