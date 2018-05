Poutine a souhaité "bonne santé" à Sergei Skripal

Le président Vladimir Poutine a souhaité ce vendredi "bonne santé" à l'ex-agent double russe Sergueï Skripal, sorti d'un hôpital britannique où il était soigné depuis des semaines après avoir été empoisonné par un agent innervant.



"Que Dieu lui donne bonne santé"



"J'ai entendu dire aujourd'hui dans les médias qu'il était sorti de l'hôpital. Que Dieu lui donne bonne santé!", s'est exclamé Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse commune avec la chancelière allemande Angela Merkel, en visite à Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie.



"Si un agent toxique militaire avait été employé, cette personne serait morte sur place. Heureusement il est guéri, sorti (de l'hôpital) et j'espère qu'il restera vivant, en bonne santé, et sain et sauf", a ajouté le président russe.



