Pr Awa Marie Coll Seck : «Être marraine du Concours général est un grand honneur, mais aussi une grande responsabilité »

En déplacement aux États-Unis lors de l'annonce, le Pr Awa Marie Coll Seck a exprimé son émotion après avoir appris sa désignation comme marraine de l'édition 2026.

Alors qu'elle se trouvait en plein Conseil d'administration, c'est l'appel de son « ami et petit frère Mbaye Diouf » qui l'a informée de la nouvelle.



Abasourdie par cette distinction présidentielle, elle confie à l’Observateur avoir eu une réaction immédiate de réserve : « Mon Dieu, oh là là, moi je ne veux pas qu'on parle de moi ». Elle a tenu à « remercier Monsieur le Président de la République qui l'a choisie parmi des millions de Sénégalais », saluant une décision prise « sans tenir compte de l'origine, mais simplement de la capacité des personnes », tout en adressant ses remerciements au ministre de l'Éducation nationale.



Consciente de la portée de sa nomination, elle y voit à la fois « un grand honneur » et « une grande responsabilité ». Un rôle d'accompagnement qu'elle compte bien endosser durablement : « Parce qu'après l'honneur, vous avez quand même une responsabilité, en rôle à jouer, pour transmettre votre expérience, pour essayer d'encadrer les jeunes qui sont aujourd'hui des lauréats. Parce que je serai leur marraine à vie par rapport à ce concours 2026 ».



Le Pr Awa Marie Coll Seck a annoncé une préparation de cérémonie très sobre, affirmant : « Je ne suis pas une personne qui aime tout ce qui est grand, les « khawarè » autour de sa personne ».



Elle souligne également la pertinence du thème de cette année lié aux Jeux Olympiques de la jeunesse et à l'enseignement des sciences, estimant que « le sport apporte aussi des valeurs » et complète idéalement l'éducation.