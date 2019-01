Pr Issa Sall explique comment les parrains de l’opposition sont invalidés

En meeting ce week-end à Thiès, Professeur Issa Sall a vivement dénoncé le processus que le régime du Président Macky Sall a mis en place pour sélectionner les candidats qui vont se présenter face à lui en février prochain. Selon lui, le fichier dont dispose le Conseil constitutionnel ne donne aucune chance à certains candidats de voir leurs dossiers passer.



«Il n’y a pas de fichier et je l’ai toujours dit. Parce qu’un fichier suppose l’intégration de la carte électorale. On a donné au Conseil constitutionnel un fichier qu’ils ont utilisé pour invalider l’essentiel des candidats. Sur 27 candidats il n'y a que 3 ou 4 candidats qui ont des parrains validés », a-t-il déclaré.



Sur le mécanisme d’invalidation, le candidat du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) explique : «ce qui se passe c’est que quelqu’un qui est inscrit à Thiès, s’il demande à voter à Saint-Louis, c’est son droit. Mais la carte qu’il va recevoir sera domicilié à Thiès. Et dans le fichier qui est à la disposition du Conseil Constitutionnel il sera marqué Saint-Louis, ce qui rend invalide de facto le parrainage de ce dernier.»



A l’en croire, c’est ce qui pose problème puisque dans cette configuration, un candidat peut facilement se retrouver avec 10 000, voire 30 000 parrains invalides. Cependant, avertit-il «nous ne laisserons pas faire.»