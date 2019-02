Pr. Issa Sall pas d'accord avec Wade: "Il manque de civisme et de citoyenneté"

Le discours du président Abdoulaye Wade a suscité bon nombre de réactions du côté du camp du pourvoir comme de l'opposition. Surtout son appel aux jeunes pour aller brûler leur carte électeur et matériels électoraux. Le Professeur, El hadji Issa Sall, candidat du Parti de l’Union et du rassemblement (Pur) pour la présidentielle du 24 février 2019, n'a pas apprécié positivement ces allégations. Il dénonce et estime que Wade « de civisme et de citoyenneté ».



«Je pense que les jeunes ne pourront pas le faire. De toute façon, ce n’est même pas citoyen de vouloir brûler des cartes électeurs et du matériel électoral. Si on ne veut pas participer aux élections, on s’abstient, mais demander à ce qu’on brûle les bureaux de vote, ce n’est pas acceptable», a souligné le candidat du Pur.



Pr El Hadji Issa Sall de préciser : «J’ai dit que ce n’est même pas civique d’aller brûler les bureaux de vote. Moi, si je vais aux élections, c’est que je ne voudrais pas que les gens brûlent les bureaux de vote. Ce n’est pas un problème d'être pour ou contre ».



Avant de lancer sur Rfm: «N’essayez pas de m’opposer à Abdoulaye Wade. Je suis citoyen et suis très claire. Je vais aller aux élections et je veux gagner ces élections, c’est ça ma position».