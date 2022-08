Pr Ngouda Mboup : "Ousmane Sonko a deux avantages et un inconvénient par rapport à ces élections"

Pour le Pr Ngouda Mboup, le leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko, va tirer deux avantages et un inconvénient à la sortie des élections législatives du 31 juillet dernier. Selon l'invité du Jury du dimanche (Jdd) de ce 07 août, M. Sonko est devenu "le chef de l'opposition".



"Pour le leader de Pastef, Ousmane Sonko, il a deux avantages et un inconvénient. Par rapport au premier avantage, c'est qu'il s'est positionné comme un leader naturel de l'opposition. Parce que n'oublions pas qu'il y avait une inter-coalition Yewwi-Wallu et c'est lui quasiment qui a mené la campagne à Yewwi. Mais, au regard des manifestations, en tout cas il était la force d'attraction de la campagne", a expliqué le constitutionnaliste.



Mieux encore, si l'en croit au Pr Mboup, la campagne électorale était pour M. Sonko une façon de préparer la présidentielle prochaine. "La deuxième chose, il a réussi quand même à prendre de l'avance sur ses potentiels concurrents parce qu'en réalité la campagne électorale était une façon pour lui de se préparer par rapport à l'élection présidentielle. N'oublions pas qu'il avait programmé un "Némékou-tour" qui n'avait pas eu lieu donc, avec cette campagne où la liste des titulaires a été amputée, donc il avait un défis à relever : montrer qu'il pouvait avoir cette victoire morale mais au-delà de ça ; se positionner comme le leader naturel de l'opposition d'autant plus que l'opposition ayant rejoint Macky Sall, l'élection présidentielle étant l'élection de décision, il devient de fait le chef de l'opposition", a-t-il analysé.



L'autre avantage, ajoute-t-il : "c'est qu'il a réussi avec son parti à faire de Yewwi Askan Wi une machine électorale par ce qu'il se prépare à l'élection présidentielle, parce qu'il savait qu'à l'élection présidentielle de 2019, il lui manquait certaines choses : pas de grands électeurs alors que Idrissa Seck avait plus de 50 maires, il n'avait pas ce maillage du territoire à travers de grands électeurs. Aujourd'hui, Pastef va se retrouver avec 30 députés à l'Assemblée nationale"



Pour le constitutionnaliste, l'inconvénient pour Ousmane Sonko, "c'est que le leader de Pastef est dans une coalition où ses compagnons ou ses coalisés sont ses potentiels adversaires à l'élection présidentielle : Khalifa Sall dans Yewwi et même Karim Wade. Parce que l'inter-coalition fera de telle sorte qu'ils sont ensemble. Est-ce que maintenant s'ils partent en ordre dispersé cette machine électorale, cette force d'attraction en la personne d'Ousmane Sonko peut rester? Mais est-ce que la machine électorale pourrait permettre d'engranger plus de voix pour pouvoir se positionner comme étant le prochain élu à l'élection présidentielle deux avantages et un inconvénient des élections législatives du 31 juillet dernier ?