Pr Sossé Ndiaye: «Tous les nouveaux bacheliers seront orientés»

Les candidats qui ont décroché le baccalauréat cette année seront tous orientés. C'est la révélation du Professeur Sossé Ndiya qui a cependant relevé que cette mesure ne concerne que ceux d'entre eux qui se sont inscrits sur la plateforme campusen.



«Une fois que vous êtes inscrits sur la plateforme campusen, soyez assurés que vous serez orientés dans le système d’enseignement supérieur», a-t-il déclaré. Mais, il n’est pas garanti que sera dans une université publique. En effet, a-t-il prévenu, le nouveau bachelier pourrait aussi devoir rallier «un autre établissement d’enseignement supérieur public ou privé du Sénégal qui est reconnu et qui délivre des diplômes reconnus».



Revenant sur les menaces brandies par certains établissements privés, non seulement de ne plus accueillir de nouveaux étudiants, mais aussi de chasser ceux que l’Etat du Sénégal leur avait envoyés, Pr Sossé table sur une résolution du conflit, d’autant plus que, ces structures, même si elles sont privées, délivrent des services publics.



A l’en croire, la plateforme sera ouverte avant la Tabaski, «et donc tous les bacheliers qui se sont inscrits là-bas et qui ont validé leur inscription, se verront orientés».