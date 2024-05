Pratique de pêche illicite dans les eaux sénégalaises : le spectre du carton rouge après le jaune

L’Union européenne (UE), en rappelant à l’ordre l’État du Sénégal, a brandi le carton jaune en signe d’avertissement. L’organisation reproche au Sénégal “une pratique de pêche illicite “. Cette mise en garde intervient à peu près un mois après la publication de la liste des navires de pêche devant officier dans les eaux sénégalaises. La coïncidence est tout de même malencontreuse.

De l’avis de Alassane Dieng, secrétaire général du Gaipes, c'est un signe d’alerte. C’est l’esprit même de ce carton jaune. Donc, une brèche est ouverte à l’Etat du Sénégal pour remédier à ces problèmes tels que soulevés par la Commission de l’UE. Car, avertissent les acteurs de la pêche, “si rien n’est fait, la suite immédiate est le carton rouge. Ce qui pourrait entraîner des conséquences graves”.

“Le carton rouge”, poursuit Madame Fatou Niang du Gaipes, sera très lourd de conséquences. Et l’État doit y travailler pour qu’on en arrive pas là”. En outre, le carton veut tout simplement dire un black out sur le marché de l’UE. Autrement dit, le Sénégal ne pourrait plus exporter ses produits halieutiques sur le marché de UE, premier partenaire du pays devant l’Asie.

“Donc écoper d' un carton rouge serait une catastrophe voire un désastre économique pour le Sénégal avec son corollaire de dégâts”, a fait savoir Adama Lam du Gaipes. “Chaque année”, font-ils remarquer (les membres du Gaipes), le marché de l’UE injecte des milliards de FCFA dans les caisses de l’Etat”.