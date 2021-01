Préavis de grève de 72 heures déposé, le SAMES bande les muscles en pleine #COVID19

Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) en ordre de bataille, lance son préavis de grève de 72 heures. Il dénonce le non-respect des accords signés depuis 2014 avec le gouvernement du Sénégal. Passé le 8 février, ces blouses blanches menacent de croiser les bras.



Pour rappel, le Sames réclame entre autres, la généralisation de l’indemnité de spécialisation médicale aux médecins universitaires, le relèvement du plateau technique et l’octroi de terrains de parcelles viabilisées.



Le gouvernement du Sénégal et le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) avaient signé, à Dakar, un protocole d’accord au terme des négociations qui ont débuté depuis le 29 novembre 2012. Ce qui avait mis fin à la grève des médecins.



Dans le communiqué parvenu à notre rédaction et signé par le secrétaire général du Sames, Dr. Mbaye Paye, les autorités avaient pris l’engagement du suivi des accords, en collaboration avec les syndicalistes.



Le gouvernement, en signant ce protocole, s’était aussi engagé à revoir à la hausse de la rémunération des médecins à la fin de l’étude, en décembre 2014, sur le système de paiement et de motivation des agents de la Fonction publique.