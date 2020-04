Précision ! Le Directeur de la Clinique internationale de Dakar n’est pas décédé

Il y a eu une erreur sur l’annonce du décès de Jean-Claude Bernou en France ce vendredi des suites de Covid19. Il a été présenté par nos confrères de Libération Online comme le Directeur de la Clinique Internationale de Dakar. Une erreur regrettable selon les véritables propriétaires dudit établissement sanitaire sis au Boulevard Dial Diop de Dakar, qui se sont confiés à PressAfrik.



Selon Alioune Badara Diouf, Directeur de la Clinique Internationale de Dakar, « Monsieur Bernou a servi comme médecin indépendant dans leur structure de 1992 à 2007. Après quoi il est rentré en France. Mais il n’a jamais été directeur de cette clinique qui appartenait à ma mère Marie Louise Diouf et qui par la suite l’a léguée à ses enfants ».



Monsieur Diouf de déplorer la précipitation avec laquelle l’information a été publiée dans les vérifications nécessaires et qui lui a valu un fol après-midi. « Mon téléphone et les téléphones de mes proches ne cessent de sonner depuis 17 heures. Dans ce contexte de Covid19, c’est extrêmement grave de publier ce genre d’information qui porte atteinte à l’image de notre structure sans pour autant faire les vérifications d’usage. Ceux qui ont fait ça pouvaient au moins appeler à la clinique pour avoir au moins une confirmation ou des éclaircissements », s’est-il désolé.