Premier League : Arsenal veut mettre 7 joueurs à la porte !

Les supporters d’Arsenal peuvent avoir le sourire. Après des années à être la risée de l’Angleterre, les Gunners, qui essuyaient de nombreuses critiques, réalisent une excellente saison. Solides leaders de Premier League avec 69 unités au compteur, les Londoniens possèdent 8 points d’avance sur Manchester City, leur plus sérieux rival (un match en moins). Avant de se lancer dans le sprint final de la saison, le club de la capitale anglaise profite donc d’une trêve bien méritée. Mais pas question de chômer pour Mikel Arteta.





Le technicien espagnol et ses dirigeants sont déjà en train de préparer l’exercice 2023-24. Et ils ont déjà un plan en tête. The Sun révèle que les pensionnaires de l’Emirates Stadium ont tranché au sujet des éléments sur lesquels ils ne compteront plus et donc qu’ils essayeront de vendre. Ils sont sept à être poussés vers la sortie. En tête de liste, on retrouve Nicolas Pépé. Arrivé pour 80 millions d’euros en 2019, l’Ivoirien était attendu après avoir tant brillé sous le maillot du LOSC. Mais il a déçu. Arsenal l’a envoyé en prêt à Nice cette saison afin qu’il retrouve du temps de jeu et de la confiance.



Plusieurs joueurs sont invités à partir

Mais Pépé ne s’est pas vraiment illustré chez les Aiglons, lui qui a eu un pépin physique. Malgré tout, les Azuréens sont visiblement disposés à le garder. Une aubaine pour Arsenal, qui perdra de l’argent quoiqu’il arrive puisque le joueur est libre en 2024. The Sun explique que les Gunners s’attendent à devoir régler une partie des 7,9 millions d’euros qu’ils lui doivent encore dans son contrat. Autre joueur qui ne sera pas retenu : Nuno Tavares. Prêté à l’OM, le Portugais est trop irrégulier. L’OM, qui n’est visiblement pas très chaud pour poursuivre l’aventure au-delà de son prêt, a pourtant une occasion à saisir.



Les Gunners sont disposés à écouter les offres qui arriveront cet été pour le joueur de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2025. Même chose pour cinq autres éléments qui appartiennent toujours aux Anglais, à savoir Albert Sambi Lokonga (prêt à Crystal Palace), Pablo Mari (prêt à Monza), Cedric Soares (prêt à Fulham) et Alex Runarsson (prêt à Alanyaspor). Ainsley Maitland-Niles (prêt à l’AS Roma avec option d’achat), lui, est en fin de contrat et s’en ira quoiqu’il arrive. Arsenal, qui ne sait pas encore quoi faire avec Kieran Tierney, Rob Holding et Folarin Balogun (prêté au Stade de Reims) selon The Sun, prépare déjà demain.