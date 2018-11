Premier League : Liverpool ne lâche pas City, Manchester United traîne toujours le pas...

En attendant l'issue du choc de Londres de ce soir, entre Tottenham et Chelsea, les hommes de Pep Guardiola et ceux de Jurgen Klopp ont assuré le spectacle lors de cette 13e journée de Premier League.

Machester city qui occupe la tête du championnat anglais s'est facilement imposé sur la pelouse de West Ham (4-0) grâce notamment à un doublé du Sénégalo-allemand Leroy Sané et deux autres buts de David Sylva et Raheem Sterling.



De son côté, Liverpool qui pointe à deux longueurs des Citizens, a maintenu la pression en s'imposant à Watford (3-0) grâce à des buts de Salah, Firminho et Alexander Arnorld.



Du côté d'Old Traford, les hommes de Mourinho n'ont rien montré devant Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, qui aurait même pu s'imposer s'il avait été plus réaliste. Très poussifs, Martial, Lindgard, Lukaku, Pogba et les autres n'ont pu obtenir plus qu'un match nul.