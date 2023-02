Premier League : Liverpool s’effondre à Wolverhampton, United l’emporte sur le fil contre Crystal Palace

Liverpool a sombré chez les Wolves (0-3), Manchester United l’emporte difficilement contre Crystal Palace (2-1), Leicester s’est imposé après un match fou à Aston Villa (4-2).

Arsenal battu à Everton (0-1), les poursuivants pouvaient alors encore avoir des chances du titre en cette 22ème journée de Premier League. En attendant le choc entre Tottenham et Manchester City dimanche, le voisin United devait justement renouer avec le succès face à Crystal Palace pour rester dans la course, après deux matches de suite sans victoire. Bien plus mal, Liverpool devait aller cherchez la victoire chez les Wolves pour ne pas sérieusement s’enliser dans la crise.



Mais décidément, les Reds n’y arrivent pas cette saison. Car il n’a fallu que cinq minutes pour une frappe puissante de Hwang, déviée par Matip dans son propre but (1-0, 5e). Liverpool tentait alors de réagir, mais Dawson faisait alors le break d’une belle reprise à la suite d’un mauvais renvoi de Gakpo (2-0, 12e). Une première mi-temps laborieuse pour les Reds, qui n’ont eu qu’une seule occasion, avec Nunez (14e). Et alors qu’on s’attendait à un réveil de la part des hommes de Klopp, Wolverhampton a déroulé. Un beau mouvement de Traoré trouvait Neves, pour le but du K.O. (3-0, 71e). Un terrible résultat pour Liverpool, 10e du classement avant le derby contre Everton. De leur côté, les Wolves (15e) s’éloignent un peu de la zone rouge.





Manchester United s’est fait peur



De leur côté, les Red Devils ont assuré. Rapidement, Manchester United prenait l’avantage sur un penalty transformé par Fernandes (7e). Dominateurs, United aurait pu faire mieux devant les buts pour rapidement sceller le match. Mais il faudra attendre la deuxième période et une superbe action collective, conclue par Rashford pour faire le break (2-0, 64e). Tout allait pour le mieux côté Red Devils, malgré une expulsion bête de Casemiro. Le Brésilien a étranglé Hughes pendant la bagarre générale (70e) et va manquer au moins la réception de Leeds, lors de la prochaine journée. Derrière, Schlupp réduisait le score (2-1, 76e), mais Man U. a tenu contre les Eagles (12e) et revient provisoirement à trois points de City.



Dans les autres rencontres de la journée, Leicester s’est imposé au terme d’un match fou et plein de rebondissements contre Aston Villa. Les Villans (11e) avaient pourtant ouvert le score, mais les Foxes (13e) ont renversé la rencontre, avec le premier but de Tetê, tout juste arrivé en provenance de l’OL. Brenford a réalisé un joli coup en dominant nettement Southampton grâce aux buts de Mée (41e), Mbeumo (44e), Jensen (3-0, 80e). Une victoire permettant aux Bees de revenir au 7e rang, alors que les Saints (20e) se dirigent sérieusement vers le maintien avec une quatorzième défaite. Dans le même temps, Brighton s’est imposé sur le fil contre Bournemouth (17e) grâce à l’inarrêtable Mitoma (1-0, 87e) et conserve sa sixième place.