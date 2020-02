Premier League: Manchester City risque encore plus gros !

Le réveil est sûrement très dur pour Pep Guardiola, pour Kevin de Bruyne et sa bande, ainsi que pour la direction de City et les supporters... Vendredi soir, l’UEFA publiait un communiqué annonçant que « la chambre arbitrale a imposé des mesures disciplinaires au Manchester City FC, lui ordonnant de ne plus participer aux compétitions de clubs de l’UEFA au cours des deux prochaines saisons (c’est-à-dire les saisons 2020/21 et 2021/22) et de payer une amende de 30 millions d’euros ».



Les Citizens ont toujours la possibilité de faire appel auprès du TAS et voir cette sanction être annulée, Quoi qu’il en soit, la presse européenne s’en donne à cœur joie, et évoque déjà des potentiels départs de joueurs clé, en plus de celui de Pep Guardiola dont l’avenir était déjà assez incertain. C’est donc un potentiel tremblement de terre qui a frappé le champion d’Angleterre en titre, quelques jours avant sa double confrontation - peut-être la dernière avant longtemps - de Ligue des Champions face au Real Madrid.



Une rétrogradation en D4 ?

Et ce n’est pas terminé, puisque la presse anglaise dévoile de nouvelles informations préoccupantes pour les Skyblues. L’Independent explique ainsi que Manchester City risque aussi d’écoper d’une sanction en Premier League. Les décisionnaires du championnat se seraient même déjà réunis pour étudier la punition à infliger au club. Les règles que le club n’a pas respecté vis à vis du fair-play financier de l’UEFA viennent également enfreindre le règlement de la Premier League, qui exige que les clubs présentent des comptes et des budgets en bonne et due forme.



City n’aurait donc pas respecté les lois de l’UEFA ni celles du championnat. Mais que risque le club ? Toujours selon le média, la sanction pourrait aller d’un retrait de points en championnat jusqu’à une rétrogradation en quatrième division, le dernier échelon du football professionnel outre-Manche. Le journal anglais précise d’ailleurs que les règles ont changé récemment et que les clubs dans cette situation doivent redémarrer en D4... Plus qu’à attendre donc, mais ces prochaines semaines risquent d’être compliquées du côté de l’Etihad Stadium...



Foot Mercato