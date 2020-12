Premier League: Mau U bat West Ham 3-1

Dans le cadre de la onzième journée de Premier League, West Ham recevait Manchester United au London Stadium. Une rencontre cruciale pour les Red Devils après leur défaite en Ligue des champions face au PSG (1-3) mercredi. Car en cas de victoire face aux Hammers, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer pouvaient se hisser dans le top 4 de Premier League. Pour cette rencontre, David Moyes alignait un 3-4-2-1 avec Haller seul en pointe. Solskjaer optait lui pour un 4-2-3-1 et titularisait notamment Paul Pogba, Anthony Martial et Edinson Cavani. United se faisait surprendre juste avant la pause. Suite à un corner, Rice déviait le ballon de la tête au second poteau pour Soucek qui poussait le cuir au fond des filets (1-0, 38e).



Au retour des vestiaires, Manchester United revenait avec des meilleures intentions. Fernandes décalait Pogba dont la superbe frappe enveloppée permettait aux siens d'égaliser (1-1, 65e). Trois minutes plus tard, Telles sur la gauche distillait un bon centre pour Greenwood qui se retournait et ne laissait aucune chance à Fabianski (1-2, 68e). Dans le dernier quart d'heure, United réalisait le break. Bien lancé dans la profondeur par Mata, Rashford d'un petit piqué gagnait son duel face à Fabianski (1-3, 78e). Grâce à cette sixième victoire de la saison, Manchester United se hissait à la quatrième place de Premier League.



