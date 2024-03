Premier League : Nottingham Forest de Kouyaté et Niakhaté sanctionné de quatre points pour infraction financière

Le club anglais de Nottingham Forest s’est vu infliger une sanction de quatre points pour avoir enfreint les règles financières de la Premier League, a indiqué l’instance dans un communiqué, ce lundi 18 mars.



Nottingham Forest a admis avoir enfreint les règles de rentabilité et de viabilité en dépassant de 34,5 millions de livres (quelque 40 millions d’euros) le seuil de pertes financières autorisées, fixé à 61 millions de livres dans son cas, selon la Premier League.



Les clubs sont généralement autorisés à perdre au maximum 105 millions de livres (122 millions d’euros) sur une période d’évaluation de trois ans, mais ce montant est réduit de 22 millions de livres par saison passée en Championship, deuxième division (deux saisons en l’occurrence pour Forest).



Le champion d’Angleterre 1978 et double champion d’Europe (1979, 1980) avait fait son grand retour dans l’élite pour la saison 2022-2023 et a réussi à se maintenir.

C’est le deuxième club de Premier League sanctionné pour raisons financières après Everton cette saison.



Le club de Liverpool avait été sanctionné de dix points en novembre, mais la pénalité a été réduite à six en appel en février. Everton est néanmoins toujours sous le coup d’une deuxième sanction dans le cadre d’une autre affaire similaire.



Forest, encore 17e avec 25 points dimanche, passe désormais dans la zone de relégation, comme 18e avec 21 points soit un point de moins que Luton.



