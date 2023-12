Premier League : Pape Matar Sarr défie Nottingham Forest de Niakhaté et Kouyaté

Nottingham Forest reçoit Tottenham, ce vendredi (20h00 GMT), dans le cadre de la 17e journée de Premier League. Pape Matar Sarr et ses coéquipiers se déplaceront au City Ground. Ils y seront accueillis par Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté, qui voudront augmenter le rythme après un match nul lors de leur déplacement à Wolverhampton (1-1), le week-end dernier. Un nul qui avait mis fin à une série de quatre défaites consécutives contre West Ham, Brighton, Everton et Fulham.



Actuellement 16e de la Premier League, Nottingham ne dispose que de 5 points d'avance sur la zone de relégation, avec seulement une victoire au cours des 12 dernières journées, accompagnée de 5 matchs nuls et 6 défaites.



Cheikhou Kouyaté avait retrouvé une place de titulaire contre les Volves (1-1), en se montrant solide devant le central gauche des « Lions », Moussa Niakhaté, qui devrait enchaîner face aux Spurs, ce vendredi en Premier League.



Aspirant à retrouver une position de premier plan cette saison, Tottenham de Pape Matar Sarr se trouve actuellement à la 5e place de la Premier League, avec un écart de 3 points par rapport à la 4e position.