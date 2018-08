Premier League: Sadio Mané figure sur la liste du meilleur joueur du mois d’août

#PremierLeague August Player of the Month shortlist:



Marcos Alonso

Neil Etheridge

Sadio Mane

Benjamin Mendy

Lucas Moura

Roberto Pereyra

Virgil Van Dijk



Who should win it?



(📷 @premierleague) pic.twitter.com/fAErCz2AyW

— Football Super Tips (@FootySuperTips) 31 août 2018