Premier League : Tottenham intègre le top 4, Chelsea cale encore

Au sortir d’un match complétement dingue entre Newcastle et West Ham ponctué par une victoire des Magpies, la 30e journée de Premier League se poursuivait avec plusieurs rencontres à suivre en simultané, ce samedi après-midi. Cinquième avant le coup d’envoi, Tottenham entendait reprendre sa marche en avant pour s’inviter provisoirement dans le top 4.Ceci passait par un succès contre Luton Town, à la lutte pour sa survie dans l’élite anglaise. Cueillis à froid par l’ouverture du score des Hatters signée Chong (3e), les Spurs ont bénéficié d’un coup du sort pour égaliser, Kaboré trompant son propre gardien sur un centre fort de Werner (51e).À force de pousser, les Lilywhites ont forcé le verrou adverse grâce à Son (85e) pour arracher les trois points au terme d’une partie animée.Dans le même temps, Chelsea recevait Burnley à Stamford Bridge. Opposés à l’avant-dernier du championnat, les Blues ont été en capacité d’exploiter leur supériorité numérique suite à l’exclusion d’Assignon pour faire la course en tête grâce à Palmer, buteur sur penalty (44e).Si l’international anglais, auteur d’un doublé, pensait offrir la victoire aux siens, les Clarets ont trouvé les ressources suffisantes pour répondre coup sur coup à leurs adversaires par l’intermédiaire de Culen (47e) et de O’Shea (81e). Malgré un but de Mateta, Crystal Palace a concédé le point du nul sur la pelouse de Nottingham Forest (1-1). Dans le sud de l’Angleterre, Bournemouth a réalisé une belle opération dans la course au maintien en dominant Everton sur la plus petite des marges (2-1). Tout proche de s’offrir un précieux succès, Sheffield s’est écroulé face à Fulham dans le dernier quart d’heure et devra se contenter d’un nul frustrant (3-3).