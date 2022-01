Premier League : United arrache la victoire contre West Ham, Newcastle s'impose pour la deuxième fois de la saison

Trois jours seulement après la victoire sur la pelouse de Brentford (1-3) et la petite polémique autour de la sortie de Cristiano Ronaldo à la 71e minute, Manchester United était déjà de retour avec la réception de West Ham à Old Trafford. Septièmes avec 35 unités au compteur, les Red Devils n'avaient pas vraiment le droit à l'erreur face à un adversaire direct pour les places européennes. Car avant ce match, les Hammers occupaient eux la quatrième place avec 37 points, soit deux de plus que MU. Les joueurs de Ralf Rangnick pouvaient donc passer devant leurs adversaires du soir en cas de succès, alors que les visiteurs pouvaient eux se rapprocher de Chelsea (3e, 44 pts). Côté mancunien, l'entraîneur allemand sortait un 4-2-3-1 avec CR7 en pointe. David Moyes optait lui pour le même schéma tactique avec Antonio devant et les Français Areola et Zouma plus bas sur le terrain.



Habitués à voir un peu de spectacle au théâtre des rêves, les supporters mancuniens n'étaient cette fois pas très servies. Le début de match était plutôt fermé et les occasions très rares. La première opportunité arrivait sur coup-franc pour Cristiano Ronaldo mais le Portugais trouvait le mur (7e). C'était bien trop timide des deux côtés et on s'ennuyait un peu... De l'autre côté du terrain, Maguire réalisait lui un bon début de partie en contenant bien Antonio (14e). Pas forcément très en vue, CR7 était cependant souvent cherché, comme sur ce centre de Bruno Fernandes qu'il ne pouvait couper de peu (20e). La rencontre était vraiment fermée et après la frappe non cadrée de Dalot (22e), les vingt-deux acteurs ne nous offraient plus rien jusqu'à la pause.



Et de deux pour les Magpies !

La deuxième période ne pouvait être que meilleure et elle débutait bien avec cette énorme occasion pour le Brésilien Fred, mais Areola sauvait son équipe (49e). La réponse de West Ham arrivait ensuite avec la tentative de Bowen qui fuyait le cadre (54e). Globalement, les deux formations manquaient de précision dans le dernier geste, à l'image de Varane dont la tête passait au-dessus (58e). Dans le jeu, MU mettait cependant bien plus de vitesse et avait la possession, mais la rencontre ne prenait pas encore une autre tournure. Car par la suite, Antonio trouvait De Gea sur son chemin (76e) quand Bruno Fernandes ne cadrait pas sa tentative (77e). Le coaching de Ralf Rangnick, avec notamment les entrées en jeu de Cavani et Martial (82e), ne changeait rien dans un premier temps même si CR7 se procurait une autre occasion (89e) tandis que De Gea sauvait les siens dans le temps additionnel. Un arrêt décisif puisque sur une passe de Cavani, Rashford délivrait les siens à bout portant (90e+3, 1-0) ! MU s'imposait de justesse et passait quatrième au classement, quand West Ham glissait à la cinquième place.



Dans les autres matches programmés en même temps, le Leeds de Marcelo Bielsa (15e, 22 pts) accueillait Newcastle (19e, 12 pts) à Elland Road. Longtemps indécise, cette rencontre basculait à un quart d'heure de la fin avec l'ouverture du score de Shelvey pour les Magpies (75e, 0-1). Le score n'évoluait plus. Un mois et demi après son succès contre Burnley, le club passé sous pavillon saoudien récemment enregistrait sa deuxième victoire de la saison et passait à la dix-huitième place ! Les Peacocks, eux, ne bougeaient pas. Concernant le Brentford-Wolves, les acteurs s'affrontaient toujours aux alentours de 17h50, le match ayant été interrompu plusieurs minutes puisqu'un drone survolait le Brentford Community Stadium...